Zrobiono z niej dziecięcą seksbombę. Brooke Shields po latach rozlicza się z traumą

Jednak to Teri Shields postanowiła uczynić swoje dziecko jedynym żywicielem rodziny. To ona wyraziła zgodę na to, aby jej 9-latka pozowała nago do zdjęć (a później odpowiadała przed sądem, czy sprawiało jej to przyjemność), jako 11-latka przeżywała swój pierwszy pocałunek na planie filmowym ze starszym o 16 lat mężczyzną, aby 15-letnia Brooke grała przez niemal cały czas nago w "Błękitnej lagunie", a rok później kusząco wypinała pupę w reklamie jeansów Calvina Kleina. W końcu to matka doradziła jej, aby napisała w książce, że w wieku 20 lat Brooke wciąż była dziewicą, czym przyczyniła się do tego, że odtąd niemal każdy dziennikarz pytał córkę o jej życie seksualne.