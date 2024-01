Jednego Oscara już ma. Teraz szykuje się kolejny

Wendy Ide z "The Guardian" pisze o "wirtuozerskim wykorzystaniu przez Stone swojego ciała" i zwraca uwagę na "sposób, w jaki zamieszkuje ono przestrzeń, sposób, w jaki stopniowo opanowuje swoje zwiotczałe, przypominające struny kończyny". Manohla Dargis z "The New York Times" docenia to, jak Stone "dyskretnie buduje swój występ – słowami, gestami i krokami, które zataczają się i zatrzymują, by następnie płynnie zejść się w całość". Christy Lemire z "Rogera Eberta" podsumowuje: "Stone daje występ swojego życia w roli o zdumiewającym stopniu trudności. To mogło pójść strasznie źle; zamiast tego to, co robi, jest szalenie żywe i nieprzewidywalne na duże i małe sposoby".