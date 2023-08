Jonah Hill zmienił się nie do poznania. Nic sobie nie robi z oskarżeń

Ostatnio cień na Hilla próbowała także rzucić Alexa Nikolas. Była gwiazda młodzieżowego serialu "Zoey 101" powiedziała publicznie, że w 2008 r. Jonah Hill zmusił ją do pocałunku na imprezie. Nikolas miała wtedy 16 lat, a Hill jest od niej o 9 lat starszy. Aktor dwukrotnie nominowany do Oscara nie puścił tego płazem i od razu polecił swoim adwokatom, by podjęli odpowiednie kroki. Póki co wydali oświadczenie, w którym oskarżenie Nikolas zostało określone jako "kompletnie sfabrykowane".