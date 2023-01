Siwy, przysadzisty, zarośnięty. Gwiazdor znów nie przypomina siebie

W zwiastunie filmu Ari Astera (twórcy głośnego "Midsommar. W biały dzień") Joaquina Phoenixa widzimy jako siwego, nieogolonego, przysadzistego człowieka. Jak możemy przeczytać w opisie filmu, wcielił się on w neurotycznego mężczyznę, który ma napięte relacje z apodyktyczną matką. Po jej śmierci wyrusza on w podróż do rodzinnego domu. Będzie to jednak podróż odbywająca się w alternatywnej rzeczywistości.