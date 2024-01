Emma Stone usłyszała seksistowską radę od dyrektora. Miała wtedy 15 lat

- Kiedy po raz pierwszy przeprowadziłam się do Los Angeles, poszłam na jedno z walnych zgromadzeń, na które czasami cię wysyłają. Tam usłyszałam od dyrektora, że [praca w branży filmowej] dla aktorów płci męskiej to maraton, a nie sprint - mówiła Emma Stone po odebraniu statuetki w Palm Springs. - W jego oczach dla kobiet był to sprint, a nie maraton. A to było 20 lat temu - ciągnęła 35-latka, nie zdradzając jednak nazwiska dyrektora.