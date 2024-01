Gwiazdor oskarżony o gwałt. Przez niego film pożegna się z Oscarami?

Powołując się na francuską gazetę "Liberation", "Variety" informuje, że do rzekomej napaści na tle seksualnym miało doszło w połowie zdjęć, po imprezie z obsadą i ekipą zorganizowanej w mieszkaniu w sobotę, 1 lipca 2023 r. Członkini załogi, która posądza artystę o popełnienie przestępstwa, spędziła tam noc ze względu na stan nietrzeźwości. Później twierdziła, że we wczesnych godzinach porannych została zgwałcona przez Theisa. Tymczasem ten utrzymuje, że do stosunku seksualnego doszło za obopólną zgodą. Niedługo potem członkini ekipy filmowej zdecydowała się opuścić plan.