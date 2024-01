"Barbie dla dorosłych". Takiego hitu w polskich kinach jeszcze nie było

Dwa Złote Globy (dla najlepszego filmu i aktorki) oraz jedenaście nominacji do Oscara, a przy tym najwyższa kategoria wiekowa, która dopuszcza film do kinowej dystrybucji. "Biedne istoty" - jedna z najbardziej kontrowersyjnych produkcji ostatnich latach – podczas minionego weekendu trafiły do polskich kin.