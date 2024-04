Emma Watson kończy 34 lata. Dorastała na oczach widzów

Emma Watson urodziła się 15 kwietnia 1990 r. w Paryżu. W Francji żyła do piątego roku życia. Po tym, jak jej rodzice się rozwiedli, przeniosła się do Anglii. Już wtedy chciała zostać aktorką. Chodziła do szkoły teatralnej. Watson nie była jednak doświadczoną dziecięcą gwiazdą, gdy w 1999 r. starała się dostać do ekranizacji serii przygód Harry'ego Pottera i jego przyjaciół. Po ośmiu próbach castingowych okazało się, że to właśnie ona będzie Hermioną Granger.