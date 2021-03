Długo żył potajemnie z inną kobietą. Wiedziało o tym całe środowisko

Jan Englert w 1995 r. ożenił się z Beatą Ścibakówną, z którą stworzył udany związek . Jednak zanim ożenił się z nią, przez 33 lata był mężem Barbary Sołtysik, aktorki znanej m.in. z serialu "Dom". Para poznała się jeszcze w latach 60. i zaledwie po roku wzięła ślub w tajemnicy. Co ciekawe, w tamtych latach to Sołtysik była bardziej rozchwytywaną aktorką niż jej mąż. Jednak później role się odwróciły i kobieta zajęła się wychowaniem trójki dzieci.

Nagła popularność sprawiła, że Englert poczuł się jak "król życia". To wiązało się z tym, że miał problemy z wiernością . Sołtysik sama przyznała później, że był zbyt przystojny na męża. W latach 70. gwiazdor miał romans m.in. z Krystyną Kołodziejczyk, ale oboje szybko go zakończyli.

Najgłośniejsze zdrady w show-biznesie

Zaczęli spotykać się w sekrecie. Kiedy tylko mógł, aktor przyjeżdżał do kochanki do Krakowa, dzieląc swój czas między tym miastem i Warszawą. Ona zaś, aby mieć dla niego czas, odrzucała role. Pomykała bardzo liczyła, że Englert w końcu wykona konkretny ruch. Choć gwiazdor darzył ją gorącym uczuciem, przyznając w jednym z wywiadów, że jest jedyną kobietą, z którą się nie nudzi, to jednak nie potrafił odejść od żony. Mówi się, że ich romans trwał aż 10 lat. Było to życie naznaczone tęsknotą i wyrzutami sumienia.