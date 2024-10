Erotyk z czasów NRD. Niemiecki rolnik szuka żony

"Aktorzy rozbierają się bardzo często, ale nie chodzi tu o samą nagość, której jest tu mnóstwo. Sceny erotyczne w tym filmie mają swoje uzasadnienie. Sens pokazania zbliżeń Marii i Hennera polega na tym, że pokazują one zmieniającą się relację pomiędzy bohaterami, uczucia wyrażanego się poprzez seks. Ich związek rozwija się i zmienia poprzez to, co ich łączy, co robią w łóżku i jak to robią. Maria wykorzystuje swoje doświadczenia seksualne, aby określić kierunek, w którym chce, by jej życie się rozwijało" – napisała Sarah Manvel po projekcji filmu w Berlinie.