"Ostre sceny seksu". Kontrowersyjny film usunięty z kanału

"Rimini" został zakwalifikowany do konkursu głównego festiwalu w Berlinie, co można uznać za najlepszą rekomendację dla filmu. Jego bohaterem jest Ritchie Bravo, który, mimo że wciąż nosi się jak gwiazda rocka, najlepsze lata artystycznej kariery ma już za sobą. Jednak na grupach emerytów odwiedzających poza sezonem włoskie Rimini, jego tlenione blond włosy, błyszczący garnitur, estradowy image, wciąż robią spore wrażenie. Mężczyzna skrupulatnie to wykorzystuje. W trakcie wieczornych występów w hotelu prezentuje dawne muzyczne szlagiery, a dla najwierniejszych fanek świadczy też inne usługi.