"Fabelmanowie". Nie potrzeba krwiożerczego rekina ludojada, by porwać widzów

Bez wielkich spojlerów, ale od pewnego wielkiego reżysera filmowy Sam słyszy najważniejszą radę: "Jeśli horyzont jest na dole, to jest ciekawe. Jeśli horyzont jest na górze, to jest ciekawe. Jeśli horyzont jest na środku, to jest pierd...olona nuda!". Co dziś można przepisać i stwierdzić, że jeśli film jest tylko o kręceniu filmów, to będzie to równie wielka nuda. Jeśli mamy dostać podobne produkcje, to słuchajcie się Spielberga.