"Fabelmanowie". Sentymentalna podróż Stevena Spielberga

Najważniejszy przedstawiciel Kina Nowej Przygody zabiera nas do czasów swojej młodości, by przy pomocy rodziny Fabelmanów opowiedzieć o swojej drodze do kina. To wędrówka wypełniona niesamowitymi odkryciami, dziecięcym zaangażowaniem, radością tworzenia, ale też rodzinnymi kłopotami, zdradą czy antysemityzmem. Jest nostalgicznie, momentami bardzo kolorowo, ale bez nadmiernego lukru. Spielberg tworzy w ten sposób wyważony obraz swojej młodości, pokazując momenty, które ukształtowały go jako twórcę.