Prorocze wyznanie Stevena Spielberga. Od zawsze marzył o jednym

Zmierzyć się z broadwayowskim klasykiem – to w pierwszej chwili wyglądało jak zamach na świętość! Nawet takiego wirtuoza kina, jak Steven Spielberg, nieraz ogarniały wątpliwości, czy to na pewno dobry pomysł. Podczas jednego z naszych spotkań przyznał, że wielokrotnie zwierzał się żonie z marzeń o realizacji słynnego musicalu, ale za każdym razem sam sobie wmawiał, że to szaleństwo i może powinien iść na badania do psychiatry. "Kate odpowiadała mi słowami, które najbardziej pragnąłem usłyszeć: 'Przestań się bać'. Tłumaczyła mi: 'Zapomnij o obawach. Nakręć ten film, świat będzie ci za to wdzięczny. Rób to, co kochasz i zaraź wszystkich swoją miłością'".