Fani mają go dość. Atakują wytwórnię filmową

"Ze wszystkimi jego zarzutami o napaści na tle seksualnym, a teraz tymi z kradzieżą, dziwię się, że Warner Bros. jeszcze nie pozbyła się 'The Flash'" - napisał jeden z fanów na Twitterze. "Film ze Flashem musi być niesamowity, bo pomimo wszystkiego, co się dzieje wokół niego, Warner Bros. wciąż mówi 'nie, musisz zobaczyć go'" - ironizował inny użytkownik.