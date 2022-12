Fani są oburzeni. Tom Cruise został zlekceważony przez dziennikarzy

Nie można powiedzieć, że dziennikarze należący do Hollywoodzkiego Stowarzyszenia Prasy Zagranicznej nie docenili osiągnięcia filmu. "Top Gun: Maverick" otrzymał nominację do Złotego Globu w najważniejszej kategorii (najlepszy dramat). Będzie też rywalizował w kategorii najlepsza piosenka. I tu Lady Gaga z utworem "Hold My Hand" jest nawet faworytką. Wiele osób jest jednak rozczarowana faktem, że nominacji nie otrzymał Tom Cruise, którego "benefisowa rola" nadała filmowi wyjątkowego i szlachetnego charakteru.