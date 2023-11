Fani wspierają Susan Sarandon seksownym filmikiem z jej udziałem. Syn aktorki ma tego dość

"Jest wielu ludzi, którzy boją się teraz być Żydami i poznają smak tego, jak to jest być muzułmaninem w Ameryce. Nie trzeba przerabiać całą historię Bliskiego Wschodu, żeby wyrobić sobie opinię o tym, co się dzieje. Wystarczy zobaczyć dzieci, które umierają w inkubatorach. Te obrazy wystarczą, żeby uświadomić sobie, że coś jest drastycznie nie tak. Potrzebujemy teraz zawieszenia broni" - mówiła do zgromadzonych.