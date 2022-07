Fantastyczne zwierzęta: Tajemnice Dumbledore'a f

Podstawę do scenariusza, napisanego przez J.K. Rowling i Steve’a Klovesa, stanowi oryginalna historia autorstwa Rowling, a za kamerą stanął znany z poprzednich dwóch filmów (oraz trzech ostatnich części przygód Harry’ego Pottera) David Yates. Na ekranie zobaczyć możemy dobrze znane postacie odegrane w bezbłędny sposób przez jak zwykle doskonałych aktorów – Eddie Redmayne po raz kolejny zachwyca jako ekscentryczny Newt Scamander, a Jude Law pokazuje niesamowitą interpretację pełnego tajemnic Dumbledore’a. Jedyną znaczącą różnicą w stosunku do poprzednich filmów jest Gellert Grindelwald, w którego tym razem wcielił się Mads Mikkelsen. Obdarzony niewątpliwym talentem do ogrywania czarnych charakterów Duńczyk świetnie wpisał się w konstrukcję świata i zanotował występ po którym nie można mieć wątpliwości co do decyzji o obsadzeniu go w tej roli.