Farrah Fawcett umarła na raka odbytu. Walczyła do końca, dla syna

Aktorce bardzo zależało, żeby jej choroba i umieranie dało do myślenia ludziom, podniosło ich zdrowotną samoświadomość i zachęciło do profilaktycznych badań. Od początku była zdecydowana, żeby pokazać swoją walkę bez żadnych upiększeń, jeden do jednego. Stąd w filmie "Farrah's Story" nie brakuje bardzo mocnych, wręcz naturalistycznych scen. Niesamowicie porusza widok gwiazdy, która goli swoje blond loki, swój znak firmowy po tym, jak zaczęły wypadać jej garściami. Wszędzie, także w miejscach publicznych, poruszała się na wózku inwalidzkim z miską na kolanach, żeby w każdej chwili móc zwymiotować.