FBI jest pewne. Alec Baldwin może mieć kłopoty

Do sytuacji doszło pod koniec października podczas kręcenia sceny do westernu "Rust". Wystrzeliła wtedy broń, którą trzymał Alec Baldwin. Niestety okazało się, że była nabita prawdziwą amunicją. Aktor nie tylko przypadkowo zastrzelił Hutchins, ale także ranił reżysera filmu Joela Souzę. On sam w jednym z wywiadów upierał się, że nie odpalił broni. "Nie pociągnąłem za spust" - przekonywał.