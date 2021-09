FBI nigdy nie rozwiązało tej sprawy. Przypadek D.B. Coopera wciąż fascynuje

Ameryka latami żyła tą sprawą, licząc na to, że FBI w końcu schwyta D.B. Coopera. Do policji napływały tysiące listów od zwykłych obywateli z podejrzeniami, kto mógł dokonać niewyjaśnionego porwania samolotu. Dokumentalista John Dower, którego film "Tajemnicze zaginięcie DB Coopera" można oglądać na festiwalu Millenium Docs Against Gravity, sprawdził teorie związane z czterema podejrzanymi. Za każdym z nich przemawiają jakieś dowody, jednak zawsze brakuje pewnych elementów układanki.