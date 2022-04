Wyszedł na balkon i spytał Polaków, co ich boli. Potem nie mógł spać

Gdybym robiąc film dokumentalny kombinował, że muszę pokazać ludziom igrzyska, to czego oni być może chcą, lub do czego są przyzwyczajeni, to bym przegrał. Wolę wierzyć w to, że opowiadając o tym, co dla mnie istotne, co mnie naprawdę dotyka, to znajdzie się grono widzów, których też to będzie zajmować. Po co robić filmy o tym, że świat jest zły, a życie nie ma sensu? Wierzę w siłę katharsis, szukam takich historii.