Festiwal filmowy w Gdyni. Oto zwycięzcy!

Jedną z najważniejszych nagród, tę od publiczności, odebrali twórcy "Zielonej granicy". Odczytano list od Agnieszki Holland, która nie mogła pojawić się na gali. - Nienawistna propaganda nie prowadzi do rozwiązania kryzysu - padło. Reżyserka zaznaczyła, że choć film przyniósł twórcom wiele satysfakcji, to także i ból. - Pokazując go, spotkaliśmy się z bezmiarem cierpienia, kłamstwa, pogardy i dehumanizacji. Ten ból wciąż trwa. Sytuacja na granicy białoruskiej nie zmieniła się po zmianie władzy, a pod pewnymi względami zmieniła się na gorsze - przekazała Holland.