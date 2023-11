Film, jakiego dawno nie było. "Budzi strach, jak za dawnych czasów"

Warto podkreślić, że "Godzilla Minus One" zbiera znakomite recenzje. Często pojawia się w nich opinia, że jest to najlepszy film o Godzilli od czasu premiery słynnej produkcji Ishiro Hondy z 1954 r. "Tym razem jest brutalną maszyną do zabijania, która niszczy, poluje i rządzi. Jej potężna, pierwotna siła unicestwia wszystko na swojej drodze. Król Potworów budzi lęk, jak za dawnych czasów" – napisał krytyk "Decidera".