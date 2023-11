Rzuca widzów na kolana. Polskie miasto w hollywoodzkim hicie

Wrocławska Hala Stulecia w "Balladzie ptaków i węży" przeistoczyła się w arenę 10. Głodowych Igrzysk. Hollywoodzka ekipa filmowa pojawiła się w stolicy Dolnego Śląska w lipcu ubiegłego roku. Jak to często bywa w przypadku wysokobudżetowych produkcji, zdjęcia realizowane były w dużej tajemnicy. Hala Stulecia przez kilka tygodni została wyłączona ze zwiedzania, jednak mało kto wiedział, co dzieje się wewnątrz obiektu. Ekipa działała pod nazwą "Motyl" (bardziej pasowałby zapewne "Kosogłos", ale to słowo mogłoby za wiele zdradzić).