Jego film jest w Cannes, a on się ukrywa. Grozi mu więzienie i chłosta

– To był kilkugodzinny, wyczerpujący i niezwykle niebezpieczny spacer, który musiałem odbyć z przewodnikiem. Musiałem tam [w miejscu schronienia – przyp. aut.] zostać dość długo, zanim mogli mnie przenieść do miasta, a stamtąd do miejsca, w którym mogłem skontaktować się z niemieckimi władzami – wyznał w wywiadzie z The Guardian. Prawdopodobnie ucieczka to tylko sposób na chwilowe odroczenie nieuniknionego.