"Szalenie obrzydliwy". Zebrał 11-minutową owację na stojąco

Nieco zaskakujące jest też to, że dla Moore był to pierwszy raz, gdy pojawiła się w oficjalnej selekcji festiwalu w Cannes. To pokazuje, że aktorka w trakcie swojej kariery rzadko łączyła siły z produkcjami o bardziej artystycznym rodowodzie. Z kolei dla Qualley "The Substance" to jeden z dwóch filmów w tegorocznym konkursie - 29-letnia aktorka występuje także w "Rodzajach życzliwości" Yorgosa Lanthimosa, których premiera odbyła się w piątkowy wieczór w Cannes.