Szykuje się arcydzieło. Fani czekali prawie dekadę

Dosłownie kilka dni temu do sieci trafił intrygujący, 90-sekundowy fragment, w którym widzimy postać Adama Drivera balansującą na krawędzi dachu drapacza chmur. Aktor wciela się w pełnego ambicji i ideałów architekta, który w swojej pracy będzie musiał zmierzyć się z bezwzględnym burmistrzem (Giancarlo Esposito). Osią konfliktu będzie podejście do budowy utopijnego miasta: czy powinno się tego dokonać za pomocą odnawialnych materiałów, czy tak jak do tej pory, nasilając korupcyjne praktyki i bogacąc się kosztem klasy niższej.