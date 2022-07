Film o pozornie "niewinnym" rasizmie. Jak Bronya został pierwszym czeskim terrorystą

Adam Koloman Rybanský: Impulsem była historia starszego mężczyzny, który w 2017 r. ściął drzewo na tory kolejowe, co spowodowało wykolejenie pociągu. Nikt nie ucierpiał, ale sytuacja była bardzo poważna i niebezpieczna. W miejscu ścięcia drzewa rozrzucił kartki z napisami w rodzaju "Allah jest wielki", "zabijemy was wszystkich", by upozorować atak terrorystyczny. Dokładnie tak, jak w jednej ze scen w moim filmie. Ten mężczyzna zrobił to, bo bardzo bał się ataków terrorystycznych. Chciał, by inni też to zrozumieli. I tak został "pierwszym czeskim terrorystą". Media różnie go opisywały, ale ja rozumiałem to, że był naprawdę przerażony. Zastanowiło mnie, co strach może zrobić z miłym i dobrym człowiekiem, jak opisywali go sąsiedzi.