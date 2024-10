Film o Trumpie budzi kontrowersje. Pojawił się problem z reklamami

Film o Donaldzie Trumpie blokowany

W oświadczeniu przesłanym dziennikarzom rzecznik kampanii Trumpa stwierdził, że to "czyste złośliwe zniesławienie", które "nigdy nie powinno ujrzeć światła dziennego, ani nawet nie zasługuje na to, by trafić na półkę z płytami DVD w sklepie z samymi przecenami, który zaraz się i tak zamknie". Obrazowo dodano, że film nadaje się jedynie do spalenia w koszu na śmieci. Skończyło się jednak tylko na groźbach.