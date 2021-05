Filmowe nagrody MTV. Sensacyjny zwycięzca

W miniony weekend odbyło się wręczenie MTV Movie & TV Awards, czyli Złotych Popcornów. W przeciwieństwie do Oscarów, nagrody popularnej stacji muzycznej mają nagradzać produkcje adresowane do młodych ludzi. W tym roku sensacyjnym zwycięzca okazał się film Netfliksa "Do wszystkich chłopców: Zawsze i na zawsze".