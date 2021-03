Chadwick Boseman pośmiertnie dostał Złotego Globa. Wzruszające słowa jego żony

Ostatni film, w którym zagrał Boseman, to "Ma Rainey: Matka bluesa", za który aktor otrzymał Złotego Globa. Nagrodę w imieniu zmarłego gwiazdora przyjęła jego żona, Taylor Simone Ledward. – Podziękowałby Bogu. Podziękowałby swoim rodzicom. Podziękowałby swoim przodkom za ich przewodnictwo i poświęcenie. Powiedziałby coś pięknego, coś inspirującego, co wzmocniłoby ten cichy głos wewnątrz każdego nas, który mówi: "Możesz", który każe iść dalej, który wzywa cię do wypełnienia twojego przeznaczenia – powiedziała wdowa po Bosemanie, odbierając statuetkę.

Ledward korzystając z okazji, podziękowała również współpracownikom Bosemana, Netfliksowi, HFPA, Denzelowi Washingtonowi i Violi Davis. – Nie mam jego słów, ale musimy poświęcić wszystkie chwile na to, aby uczcić tych, których kochamy, więc dziękuje HFPA, że mogłam to zrobić. I kochanie, spraw, żeby one wciąż się pojawiały. Dziękuję – powiedziała, kierując swoje słowa do zmarłego męża.