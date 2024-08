Finał "Yellowstone" bez Kevina Costnera. Jak twórcy to rozwiążą? Jest zapowiedź

Costner postawił wszystko na jedną kartę i w pełni poświęcił się pracy nad dziełem życia, czyli "Horyzontem". Po premierze pierwszej części filmu wiadomo już, że nie była to opłacalna decyzja, biorąc pod uwagę, że gwiazdor wydał grube miliony i zastawił własny dom, by zrealizować to filmowe marzenie.