Francuska reżyserka chce zmieniać Polaków. "Wiem, że Polska ma problem"

- Francja nie ma z niczyją seksualnością problemu. Ale wiem, że Polska ma, tak samo jak jej kraje ościenne. U was to nie jest takie proste, dlatego tym bardziej się cieszę, że w Polsce znalazł się dystrybutor, który kupił nasz film. Uważam, że właśnie poprzez oglądanie takich obrazów zaprowadzimy w waszym kraju zmiany – mówiła reżyserka Charline Bouergeois-Tacquet w rozmowie z WP. Jej film "Zakochana Anais" wchodzi do polskich kin 18 lutego.