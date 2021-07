Frekwencja na filmie utajniona. Nie chcą pochwalić się sukcesem?

"Szybcy i wścieli 9" to jeden z najbardziej oczekiwanych filmów tego roku. Mimo niezbyt pochlebnych recenzji, hollywoodzka produkcja podbija kina na całym świecie. W wielu krajach stała się pierwszym tytułem, który pobudził rynek kinowy po długim okresie zastoju spowodowanego pandemią. Niektórzy właściciele multipleksów z otwarciem swoich obiektów czekali właśnie do dnia premiery tego filmu. W końcu "Szybcy i wściekli" to jedna z najbardziej dochodowych franczyz ostatnich lat.