"Szybcy i wściekli 9". Ten film to parodia wcześniejszych części

John Defore z The Hollywood Report także dostrzega pewne podobieństwa do produkcji o agencie 007. Głównym przeciwnikiem niestrudzonego Dominica Toretto (Vin Diesel) jest tym razem jego "wyciągnięty z kapelusza" brat. Postać niczym z bondowskich filmów. Genialny przestępca, władca cyberprzestrzeni, super złoczyńca, który jest gotów zniszczyć cały świat. I tu pojawia się ulubiony wątek cyklu. Z poprzednich części wiemy, że rodzina jest najważniejsza. Jak więc skończy się ten bratobójczy pojedynek? Czy lojalność wobec członków rodziny okaże się ważniejsza od chęci, potrzeby zniszczenia świata? Nie trzeba być filmoznawcą, aby znać na to pytanie odpowiedź.