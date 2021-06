Bariera pękła. Pierwszy film czasów pandemii z "setką" na koncie

Przypomnijmy, że na przestrzeni ostatnich 15 miesięcy kilkakrotnie doszło do pewnego ożywienia się rynku kinowego, ale były to jedynie krótkie epizody. Pierwszy raz z okazji premiery filmu "Tenet" (4 sierpnia 2020 r.), po raz drugi, gdy na ekranach pojawiła się "Wonder Woman 1984" (25 grudnia 2020 r.), a potem za sprawą filmów "Godzilla vs. Kong" (4 kwietnia 2021 r.) oraz "Mortal Kombat" (23 kwietnia 2021 r.). Ostatnie przebudzenie nastąpiło pod koniec maja i wydaje się, że tym razem proces związany z powrotem do normalności będzie trwały.