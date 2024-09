Gdy zaprosili go do Rosji, ujawnił, że jest gejem. List aktora odbił się głośnym echem

"Skazany na śmierć" wypromował przede wszystkim dwie wielkie gwiazdy tej produkcji – Wentwortha Millera i Dominika Purcella. Purcell grał skazańca z zakładu Fox River, który trafił tam za zbrodnię, której nie popełnił. Miller wcielał się w kultową dziś postać Michaela Scofielda, inżyniera, który chce za wszelką cenę uratować brata przed śmiercią. Gdy dowiaduje się, że brat siedzi w zakładzie, który jego firma przebudowywała, układa plan odbicia brata. Tatuuje sobie na ciele plan więzienia, studiuje historie osadzonych, a potem napada na bank, by dać się złapać i trafić właśnie do Fox River. Serial, którego stacje nie chciały wypuścić, stał się hitem.

Teraz, po latach, serial znowu jest na topie. Stało się tak, gdy kilka dni temu dołączył do biblioteki Netfliksa. Tym samym widzowie mogą sobie zrobić niezły powrót do przeszłości - Netflix bowiem pokazuje też kultowych "Zagubionych", których wcześniej można było oglądać na Disney+. Starsze seriale nie straciły na jakości. W Polsce "Skazany na śmierć" po kilku dniach od streamingowej premiery u giganta wylądował na 6. miejscu wśród najchętniej oglądanych seriali. W Stanach użytkownicy Netfliksa jeszcze chętniej odpalają "Skazanego...".

Przypomnijmy, że Miller był już wielką gwiazdą, gdy w 2013 r. dostał zaproszenie, by gościć na festiwalu filmowym w Petersburgu. 41-letni aktor, który nigdy wcześniej nie dyskutował publicznie o swoim życiu prywatnym, a tym bardziej o orientacji seksualnej, postanowił napisać list do dyrektorki festiwalu, a opubliczniła go organizacja GLAAD, która walczy o prawa osób nieheteronormatywnych i o ich godną reprezentację w mediach, filmach itd.