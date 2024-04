"Gladiator II" coraz bliżej. Pierwszy filmik zapowiada epickie widowisko

"Gladiator" ma już 24 lata

"Gladiator" to jeden z najlepiej ocenianych filmów w dorobku Ridleya Scotta z Russellem Crowe’em w roli tytułowej. Ponad 2,5-godzinne widowisko było hitem w kinach w 2000 r. Film nakręcony za 100 mln dol. zarobił w kinach ponad 465 mln dol. i zdobył pięć Oscarów. Jeden trafił do 36-letniego wówczas Crowe’a, co uczyniło z niego gwiazdę Hollywood.