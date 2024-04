Nachodzi "Gladiator 2". Wcześniej pojawi się jednak groźny konkurent

Tymczasem już 17 lipca na platformie streamingowej Peacock pojawi się serial "Those About To Die", którego twórcą jest mistrz widowiskowych (choć niezbyt mądrych) produkcji Roland Emmerich. Wiadomo, że serial ma rekordowy dla tej platformy budżet i że został oparty na książce Daniela P. Mannixa "The Way of the Gladiator". W jego obsadzie znalazł się m.in. Anthony Hopkins. Przypadła mu w udziale rola cesarza Wespazjana, który rządził Rzymem w latach 69-79.