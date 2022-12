Gorące premiery 2023. Na te produkcje czekamy

Już na początku roku zobaczymy jedną z najgłośniejszych festiwalowych produkcji. 17 lutego do kin wchodzi w końcu "Wieloryb". Po premierze "Wieloryba" na festiwalu filmowym w Wenecji wszyscy mówili o tym, że to wielki powrót Brendana Frasera i rola, która przyniesie mu Oscara. Teraz przekonać się o tym będą mogli polscy widzowie. "Wieloryb" jak dotąd dzieli publiczność: jedni są poruszeni do głębi, drudzy wyczuwają w tej opowieści fałsz skrojony pod Oscary. Niemniej, to zdecydowanie produkcja, którą warto zobaczyć w kinie. A to dopiero początek listy!