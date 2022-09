Publiczność w Wenecji zachwycona polskim filmem. "Pracowaliśmy na to 15 lat"

Opowieść z prowincji, inspirowana tragedią sprzed lat

"Chleb i sól" to współczesna opowieść z polskiej prowincji. Jego bohaterami są: z jednej strony warszawski elegant, wyrafinowany artysta, który przyjeżdża na wakacje do rodzinnego miasta, a z drugiej - jego mieszkańcy. Są typowymi przedstawicielami rodzimej prowincji: młodzi, pozbawieni szans, sfrustrowani, spędzający czas na ławkach pod blokami. I jest jeszcze jeden element tej układanki - bar z kebabami, prowadzony przez emigrantów. Początkowo relacje miejscowych i przybyszy układają się poprawnie, ale z czasem napięcie coraz bardziej narasta. W pewnym momencie doprowadza to do gorącego konfliktu i nieuchronnego dramatu.