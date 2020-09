"Grubaski na front": otyłe i zadowolone? To jest możliwe

"Twoje ciało to twoja wizytówka" - rzeczą fit guru. Dlatego coraz więcej osób próbuje przeróżnych diet, chodzi na siłownię lub trenuje ze znanymi celebrytkami w swoich domach. Figury odbiegające od instagramowych standardów bywają uważane są za efekty zaniedbania się. Tyle że wartość człowieka nie powinna być mierzona jego obwodem w pasie.

Duńskie reżyserki Louise Unmack Kjeldsen i Louise Detlefsen spytały 4 młode kobiety, jak wygląda ich życie z otyłością. Z nadmiernymi kilogramami mierzą się od dzieciństwa. Szczerze opowiedziały o dorastaniu w poczuciu winy i wstydu, że nie wyglądają jak ich rówieśniczki. I wcale nie wynikało to z ilości spożytego jedzenia.

"Obudziłam się 25 kilo grubsza i zdałam sobie sprawę, że jestem szczęśliwa"

Jednak w filmie "Grubaski na front", który można zobaczyć na festiwalu Millenium Docs Against Gravity, bohaterki nie tłumaczą się ze swojego wyglądu. Mówią o emocjonalnym koszcie nieustannej oceny, krzywych spojrzeń, hejterskich komentarzy. O tym, że dopiero jako dorosłe kobiety odważyły się założyć bikini i wyjść tak na plażę. Teraz Marte, Helene, Pauline i Wilde nie mają problemu z nazywaniem siebie grubych.

"Ja jestem gruba, ona jest gruba - nie ma w tym nic złego. Gdy mówię o sobie, że jestem gruba wszyscy zaprzeczają: 'nie, jesteś piękna', tak jakby to się wykluczało. Jestem i gruba, i piękna jednocześnie. To jest fakt" - rzuca Pauline.

Media społecznościowe są zarówno ich największym wrogiem, jak i sprzymierzeńcem. Publikując swoje zdjęcia i nagrania szerzą ideę ciałopozytywności, ale też wystawiają się na większą krytykę. Dzięki internetowi poznały dziesiątki kobiet takich jak one, które po latach walki samych z sobą zaakceptowały swoje ciała.

Na Instagramie zbudowały swoją społeczność szczęśliwych grubasek. Jednak nie wszystkim było to w smak. Helene w 2019 r. z dnia na dzień zablokowano konto. Do dziś nie otrzymała wyjaśnień, dlaczego tak się stało i kto uznał, że jej profil łamie regulamin. Prawdopodobnie wystarczyło, że określona liczba osób zgłosiła jej konto jako propagujące niewłaściwe wartości. Bo dla niektórych widok kobiety w rozmiarze większym niż 42 to promocja otyłości.