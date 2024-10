Gwiazda ma polskie korzenie. "Na kołdrę mówiliśmy pierzyna"

Słynny jest jej wywiad z Ellen DeGeneres, w którym opowiadała, że będąc małą dziewczynką, nie znała dobrze angielskiego, za to świetnie posługiwała się językiem polskim. - Więc zawsze mówiliśmy na kołdrę "pierzyna". Kiedy zostawałam na noc u przyjaciółki. Pytałam: "masz pierzynę?". I tak naprawdę nikt nie wiedział, o czym mówię - opowiadała Ellen, włączając w swoją wypowiedź polskie słowa. - Na przykład "papcie", a donuty to "pączki". Twój tyłek to "d..pa" - mówiła.