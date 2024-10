"Musiałam się zmusić". Na zachętę dostała 20-25 mln dolarów

Tak czy inaczej, Diaz ostatnie 10 lat uważa za najszczęśliwsze w swoim życiu. W 2019 roku przyszła na świat jej córka Raddix, której poświęcała cały swój czas. "To był wspaniały okres dla mnie i dla mojej rodziny. W czasie pandemii praktycznie nie wychodziliśmy z domu, co było niesamowite. Problem polegał jednak na tym, że najchętniej tam zostalibyśmy. Ludzie mówili: ‘To już koniec’, a ja odpowiadałam: "Nie, to nie koniec, dla mnie to nie koniec’".