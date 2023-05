Gwiazda "Plotkary" nie do poznania. Cóż za metamorfoza

Na ekranie filmu, który zadebiutuje w kinach już w najbliższych miesiącach, Lively partnerować będzie m.in. przystojny Brendan Sklenar. Za reżyserię produkcji odpowiada Justin Baldoni, który również jest aktorem i przez lata grał główną rolę męską w serialu "Jane the Virgin". Z tego, co podają zagraniczne media, aktor nie tylko wyreżyseruje, ale również i zagra w "It Ends With Us".