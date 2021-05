Gwiazda z "Gambitu królowej" w nowym filmie. To będzie thriller roku

Obsada aktorska to jedno, ale przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na to, kto jest reżyserem obrazu. Edgar Wright to bez wątpienia jeden z najlepszych reżyserów kina gatunkowego XXI wieku. Ma na koncie m.in. znakomitą trylogię Cornetto ("Wysyp żywych trupów", "Hot Fuzz. Ostre psy", "To już jest koniec"), jak i hit kinowy "Baby Driver". Zresztą jego umiejętności w pełni już widać w zwiastunie "Last Night in Soho". Sam film przypomina trochę współczesną wersję "Wstrętu" Romana Polańskiego, który powstał właśnie w latach swingującego Londynu.