Gwiazdor "Homeland" stracił żonę. Teraz otworzył się na temat samotnego ojcostwa

Mimo że temat rozmowy obracał się wokół gotowania, aktor podkreślił wartości, które są bliskie jego rodzinie. Wspólne kolacje przy stole stały się idealnym momentem na wymianę opinii i gorące dyskusje. - Zawsze zachęcano nas do wyrażania swoich opinii, co czasem prowadziło do tego, że niewiele osób słuchało drugiej strony. Wszyscy byliśmy zajęci mówieniem – przyznał aktor, zaznaczając jednak, że rodzina otaczała się przyjaciółmi, którzy dobrze słuchają, zwłaszcza podczas kolacji.