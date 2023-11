Gwiazdorska para spodziewa się dziecka. Piosenkarka pokazała brzuszek

Kim jest Suki Waterhouse?

Suki Waterhouse to angielska aktorka, modelka i piosenkarka. Na małym i dużym ekranie pojawiała się wielokrotnie, m.in. w słynnej komedii romantycznej "Love, Rosie" Christiana Dittera, "Dumie, uprzedzeniu i zombie" Burra Steersa czy jednym z najnowszych seriali Amazon Prime Video, "Daisy Jones and the Six" Willa Grahama. Jako wokalistka zaczęła się udzielać w 2016 r. Od tego czasu wydawała pojedyncze utwory. W 2022 r. ukazał się jej debiutancki album, zawierający 10 piosenek.