Halina Kowalska i Włodzimierz Nowak wzięli ślub dobiegając 80-tki. Jednego dnia przyjęli aż cztery sakramenty

- Lekarz powiedział mi: "Pani Halino, prawdopodobnie on się kończy i musi być pani na to przygotowana. Nazajutrz rano dzwoniłam do niego o 7.00, o 7.30, godzinę później i tak kilka razy. Już wiedziałam, co się stało, bo nie było takiej możliwości, żeby ode mnie nie odebrał telefonu - opowiadała w "SE".